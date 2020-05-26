Заказчик согласовывал полиция начала разбираться дефектном благоустройстве набережной Рубцовска

Администрация Рубцовска проиграла судебное разбирательство о многочисленных дефектах при благоустройстве набережной им. Николая Петрова, которое проходило в 2018 году и обошлось бюджету в 20,7 млн рублей. Гендиректор подрядной организации «Алтайлавстрой» Рубик Казарян рассказал «Банкфаксу», что с его стороны нарушений не было, а все недоделки связаны с недоработанным проектом, прямыми указаниями чиновников уже во время работы и неграмотным содержанием площадки. Он считает, что после проигранного суда мэрия города может выдвинуть его компании неоправданные требования и готовится отстаивать свою правоту в суде. Между тем в рамках масштабного разбирательства, связанного с благоустройством нескольких площадок в городе, с Казаряном уже пообщались сотрудники полиции.

Еще в мае 2019 года Рубцовский горсуд начал рассмотрение иска жительницы Рубцовска Галины Иконниковой к администрации города, которая обратилась с жалобой на благоустройство набережной в категории защиты прав потребителей. В качестве третьего лица к разбирательству в том числе привлекли ООО «Алтайлавстрой». В итоге судебная экспертиза установила нарушения на сумму 6,5 млн рублей в ходе исполнения госконтракта на благоустройство набережной, которое обошлось в 20,7 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках госпрограммы. В результате мэрия города проиграла дело, иск об устранении недостатков был полностью удовлетворен 22 мая, следует из карточки дела.

После судебного акта встает вопрос о том, кто займется исправлением дефектов. Администрация Рубцовска может взяться за недоделки за свой счет или обязать сделать это подрядчика «Алтайлавстрой» по гарантии. С последним вариантом не согласен директор компании Рубик Казарян. В разговоре с «Банкфаксом» он объяснил свою позицию, согласно которой ответственность за недоделки лежит именно на городских чиновниках. «Делали экспертизу этой плитки на набережной и прочего. Там прямо указано, что эти нарушения не по моей вине. Почему они это скрывают? По смете был известковый раствор, но там почва, земля ходит. Мы когда там работали, если вдруг не успели песком засыпать, через два часа все водой заполнялось. Как будто я это сам придумал. Там было 12 человек комиссии, все зафиксировано. Заказчик все это согласовывал», — рассказал подробности работы с рубцовскими чиновниками собеседник.

Также у Рубика Казаряна есть претензии к самому изначальному проекту благоустройства и архитектору, который его разрабатывал. «Там был написано, что надо убрать асфальт и без отсыпки начать работу по укладке тротуарной плиты. Мы асфальт сдираем, а там земля просто. А почему эксперты не говорят, были ли архитектором или проектировщиком сделаны геодезические работы? Вообще ничего не было. Администрация не платила за это, потому что это дорого. Мы на свой страх и риск сделали и получили вот такой результат. Я говорю, что если в этом есть моя вина, я все восстановлю десять раз», — объяснил свою позицию бизнесмен. Кроме того, по его словам, набережная так быстро пришла к нынешнему неприглядному состоянию также потому, что городские власти плохо ее обслуживали и не ограничивали работу на ней строительной техники.

Собеседник заявил, что если администрация Рубцовска предъявит претензии к его компании, то он намерен отстаивать свою правоту в суде. По его мнению, такой ход местных властей вполне вероятен. «Администрация в сторону отходит, потому что им выгодно все на меня свалить. Я буду встречаться с главой и спрошу с него, почему он все на меня валит и никаких комментариев не дает», — пояснил Рубик Казарян.

Любопытно, что в ситуации, когда недоделки были очевидными, городские власти не обращались в суд или правоохранительные органы, хотя сумма выпадающих бюджетных средств является весомой для инициирования проверки. Об этом же говорила и сопредседатель краевого отделения ОНФ Евгения Гущина. По ее словам, в данной ситуации необходимо установить факт хищения, то есть уголовного преступления. Речь, к примеру, идет о соответствии результата благоустройства сметной документации, по которой под плиткой на набережной должна быть бетонная подложка, а на деле – песок. При этом акты приемки подписывал сам глава города Дмитрий Фельдман. Нареканий, претензий и неустоек у заказчика в лице мэрии за время исполнения работ также не было. Более того, сам мэр, оценивая итоги благоустройства в ноябре 2018 года, говорил, что доволен результатом, а работы якобы были выполнены даже сверх того, что предполагалось изначально.

Вместе с тем Рубик Казарян рассказал о подробностях другого неудачного благоустройства Рубцовска – сквера Победы, который в прошлом году ремонтировали за 22,2 млн рублей, причем с большим опозданием. «Декабрь месяц, пришли заказчики и сказали, что надо делать. Я им написал письмо, что по такой погоде не получится, будут провалы. Приехал тогда бывший замминистра по строительству и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов и сказал: «Давайте быстрее, а том нам по шапке попадет». Я ему сказал – подпишите тогда бумагу, что под вашу ответственность, и я гарантию не даю. Он все подписал, сказал, что все переделаем потом, оплатим, найдем деньги. В итоге я сделал за свои деньги. Памятник, который там стоит, забетонировал я, хотя это была не моя работа, а новосибирской фирмы – которая ушла просто. Она асфальт не сделала, но про нее никто не говорит. Я очень большие убытки несу по этому объекту», — рассказал собеседник.

Примечательно, что, по словам Рубика Казаряна, правоохранители уже заинтересовались многочисленными фактами нарушений при благоустройстве Рубцовска. Он сообщил, что недавно по данной теме его опрашивали полицейские. Проводились ли какие-то оперативные мероприятия в рубцовской мэрии, неизвестно. Чтобы уточнить этот момент, «Банкфакс» направил запрос в администрацию города, поскольку устно беседовать с корреспондентом о проблемах при благоустройстве города в пресс-службе отказались. Как бы то ни было, известно, что по факту недоделок на 6,5 млн рублей по госконтракту на набережную ОНФ намерен обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру. Если будет установлен факт хищения бюджетных средств, то в данной ситуации может предстоять оценка действий подрядчиков и самой мэрии уже в плоскости уголовного делопроизводства.

Напомним, что благоустройство для Рубцовска является одной из самых болевых точек. Помимо уже упомянутых набережной и сквера Победы, огрехи также наблюдаются и на площади Ленина. Здесь исправительные работы начнутся уже 27 мая, сообщает издание «Местное время». По данному объекту также проходило судебное разбирательство, в рамках которого потребовалась судебная экспертиза. Она установила многочисленные нарушения по итогам работ 2017 года, которые также выполнялись по госпрограмме. Подрядчику ООО «Райагропромстрой» предстоит заделать дыры в плитке и просевшем асфальте, заделать температурные швы, покрасить лавочки и т. д. Работы будут проходить по гарантии – за счет компании. Зачастую подобные дефекты связаны с нерасторопностью рубцовских чиновников, которые осваивают выделенные деньги в последний момент, а работы затягиваются до поздней осени и зимы.