В Турции Cumhuriyet запретили публиковать рекламу из-за статьи о помощнике Эрдогана

В статье, опубликованной в середине апреля, говорится, что муниципальные работники в Стамбуле демонтировали ряд построек в стамбульском районе Кузгунджук на участке, арендованном Фахреттином Алтуном, директором по связям с общественностью при президенте Турции, который также отвечает за деятельность BİK.

По сообщениям, на участке были проведены работы по благоустройству территории, построена беседка и установлен мангал, а также стена с колючей проволокой, которые были демонтированы муниципалитетом на основании жалоб соседей, пишет Turkish Minute.

Следует отметить, что данный участок был сдан в аренду Алтуну на 10 лет Генеральным управлением фондов Турции.

Согласно решению BİK, статья Cumhuriyet содержала недостоверную информацию и не представляла ничего интересного для широкой публики.

Адвокат издания намерен подать апелляцию с целью обжаловать запрет на рекламу, заявили в Cumhuriyet в прошлую пятницу.