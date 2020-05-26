Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 22 нових випадки захворювання на COVID-19, з них 4 у дітей та 6 у медичних працівників.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Найбільше за добу зареєстрували випадків у Ковелі – 7 та Луцьку — 4, три випадки зареєстрували в Любомльському районі, по два — в Камінь-Каширському та Володимир–Волинському районах, по 1 випадку – в Ковельському, Луцькому, Ратнівському та Турійському районах. Одужало 12 осіб, в тому числі 4 дітей та 1 медичний працівник. Один випадок хвороби завершився летально (м.Ковель).

Загалом станом на 10.00 26 травня в області зареєстровано 805 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 64 у дітей та 169 у медичних працівників.

Одужало 194 особи, з них 18 дітей та 50 медичних працівники. 24 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 161 випадок, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 57 випадків, в т.ч. 2 летальних;

м.Ковель – 153 випадки, в тому числі 5 летальних;

Ковельський район – 8 випадків;

Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;

м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Іваничівський район – 15 випадків;

Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Маневицький район – 44 випадки, в тому числі 2 летальних;

Горохівський район – 35 випадків;

Волидимир-Волинський район – 27 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Камінь-Каширський район – 19 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Локачинський район – 11 випадків;

Любомльський район – 11 випадків;

Шацький район – 8 випадків;

Рожищенський район – 7 випадків;

Турійський район – 6 випадків;

Любешівський район – 4 випадки;

Ратнівський район – 2 випадки.

Всього з початку року зареєстрували 2054 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 34 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестували 5557 осіб, в тому числі за останню добу – 152 особи.