63 новых случая коронавируса зарегистрировали в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 912. Выздоровело 2092 человека (+133 за сутки).

Как уточнили в оперштабе республики, один случай завозной, остальные — контактные. 18 пациентов госпитализированы, 45 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 26, Набережные Челны — 18, Дрожжановский район — 7, Буинский — 3. По два случая — в Атнинском и Балтасинском, по одному — в Аксубаевском, Елабужском, Камско-Устьинском, Нижнекамском и Рыбно-Слободском.

Пациенты по возрастным группам: до 18 лет — 3 человека, от 18 до 30 — 12 человек, от 30 до 50 — 15 человек, от 50 до 60 — 13 человек, от 60 до 70 — 12 человек, от 70 до 80 лет — 8 человек.

Всего в России за минувшие сутки выявили 8 915 случаев заражения. Нарастающим итогом выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (2830), Московская область (817), Санкт-Петербург (363), Нижегородская область (228).

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