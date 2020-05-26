«Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»

Фото: сайт суда ЕС

Российская компания «Рот Фронт» будет судиться с украинской Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка». Это следует из электронных материалов суда ЕС.

Согласно данным суда, «Рот Фронт» хочет запретить Roshen использовать изображение что бы не запутать потребителей. Российская компания уже подавала подобный иск в 2017 году и выиграла суд, однако в 2018 году решение было аннулировано. Сейчас «Рот Фронт» попросил суд отменить решение об отклонении своего возражения и получил положительный ответ.

Roshen — самый дорогой актив пятого президента Украины Петра Порошенко. Основанная в 1996 году корпорация превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине и в одного из крупнейших в Восточной Европе с заводами в России, Литве и Венгрии.

Политик неоднократно утверждал, что не имеет никакого влияния на бизнес компании, но за то время, когда он руководил Украиной, Roshen резко нарастила доходы: например, в 2014 году прибыль увеличилась почти в девять раз. Тенденция продолжилась в следующие годы. В 2018-м, последнем полном году президентства Порошенко, рост составил 44 процента.