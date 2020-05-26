Мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ могут снять раньше срока

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Министерство энергетики России предложило снять мораторий на отсутствие начисления пени за неуплату ЖКХ и вернуться к прежней системе. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Министр энергетики России Юрий Маневич отметил, что мораторий может быть снят с 1 июня.

Он добавил, что при сохранении решения правительства о неначислении пени за каждую услугу ЖКУ до 1 января 2020 года выпадающие доходы работающих в комбинированном режиме в электро- и теплоэнергетике электростанций вырастут до 700 млрд рублей.

По его мнению, такой исход будет негативно влиять на устойчивое энерго- и теплоснабжение страны, а также будет представлять угрозу для цепочки всего жизненного цикла.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Осторожно, мошенники: нужно ли проверять счетчики в пандемию

— Комиссию при оплате ЖКУ готовятся запретить в России — В Минстрое пояснили мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Источник