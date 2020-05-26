«РЖД» снизила инвестпрограмму-2020

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Гендиректор »РЖД» Олег Белозеров заявил, что компания снизила инвестиционную программу на 2020 год, передает РИА «Новости».

Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что инвестпрограмма сокращена с 820 млрд рублей до 620 млрд рублей, то есть на 200 млрд.

Глава государства отметил, что вкладывать «в никуда» или с большими рисками не стоит. Однако он попросил Белозерова внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций.

Белозеров заверил, что у компании есть другой вариант, который предполагает увеличение инвестирования без поддержки федерального бюджета, но необходимо время, чтобы «подготовить материал».

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