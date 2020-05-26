«Каждому на шею могут повесить замок»: что стоит за проектом «Мобильный идентификатор»

Эксперты оценили новую идею Минкомсвязи заменить паспорт электронным приложением

Минкомсвязи предлагает с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года провести в Москве эксперимент по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Проект постановления был опубликован на regulation.gov.ru. В документе отмечается, что приложение вместо паспорта предполагается использовать в том числе для покупки авиа- и железнодорожных билетов на внутренние рейсы; при регистрации ИП в налоговой и предоставлении декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ); подаче заявления в полицию.

Так, до 1 июля МВД и Минкомсвязи должны подготовить изменения в законодательство, которые позволят использовать приложение, а не бумажный документ. Срок создания приложения — до 1 декабря нынешнего года. Чтобы получить приложение, необходимо будет прийти в «пилотный многофункциональный центр» с паспортом и сдать биометрические данные.

Паспорта могут уйти в прошлое

Паспортные данные и биометрию отправят в МВД, пользоваться приложением можно будет только после проверки ведомства. Ее должны проводить не дольше, чем при замене или выдаче паспорта.

Напомним, в середине прошлого года в правительстве обещали, что в июле 2020 года в Москве начнут эксперимент с выдачей электронных паспортов, а с 2022 года вообще перестанут выдавать в России бумажные паспорта.

Позднее проект постановления о готовящемся эксперименте удалили с сайта regulation.gov.ru. «Был опубликован, а затем удален рабочий вариант постановления. В ближайшее время проект постановления будет залит на портал», — заявили РБК в министерстве.

Ранее сообщалось, что переход на электронный паспорт был связан с внедрением цифрового профиля. Речь о платформе, создание которой также обсуждается в рамках программы «Цифровая экономика» для хранения основных данных граждан (паспорта, СНИЛС, ИНН) и ссылок на данные из государственных информационных систем. Доступ к «профилю» будут иметь сам гражданин, государственные органы, а также коммерческие организации (например, банки).

Напомним, что законопроект, вводящий понятие «единого цифрового профиля» граждан, был внесен в Государственную думу в июле 2019 года группой депутатов, но впоследствии его раскритиковали ФСБ и комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, указав на высокие риски утечки данных и роста числа преступлений, связанных с информацией о гражданах.

По оценкам эксперта в сфере безопасности Александра Колесникова, речь идет о двоякой инициативе. «С одной стороны, инициатива подается как неизбежный технический прогресс, идут постоянные ссылки на западный опыт. Надо признать, что подобный цифровой опыт необходим для дальнейшего развития страны», — заявил «Блокноту» Колесников.

У каждого россиянина может появиться цифровой профиль

В то же время он подчеркнул, что проект «Мобильный идентификатор» может использоваться властями для сбора и обработки данных граждан: «То, что мы уже давно фактически находимся под колпаком – не секрет. Вопрос в другом – власти хотят вывести эту работу на принципиально новый уровень».

Глава управления исследований аналитического агентства «Политсобрание» Ольга Игнатова, полагает, что речь идет об опасной инициативе. «То, что проект был удален с официального сайта, является ярким свидетельством ведущихся бурных дискуссий вокруг данной идеи. Очевидно, что у нее есть как активные лоббисты, так и не менее активные оппоненты», — пояснила собеседница «Блокнота». По ее словам, проект может использоваться двояко: «Это такой же инструмент как кухонный нож – с одной стороны, им можно резать овощи для супа, с другой – вполне легко убить. Все будет зависеть от применения. Очень важно, чтобы под благовидным соусом каждому из нас на шею не повесили цифровой замок. К сожалению, такого сценария нельзя исключать».