В Новосибирске началась последняя неделя самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в России действует до 31 мая. Больше половины регионов страны уже могут начать ослаблять карантинные меры, а некоторым придётся их продлить. Давайте разбираться, почему в одних городах переходят к снятию ограничений, а в Новосибирской области говорить об этом ещё рано.Больше половины российских регионов имеют право ослаблять ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом на прошлой неделе заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, к первому этапу снятия карантинных мер могут приступить уже 44 региона из 85.Когда в Новосибирске отменят карантинУже два региона России приняли решение приступить к первому этапу ослабления карантинных мер. На прошлой неделе с таким заявлением выступил глава Челябинской области Алексей Текслер, а сегодня, 25 мая, к снятию ограничений приступили в Калмыкии.«На сегодня показатели позволили выйти на первый этап снятия ограничений, для первого этапа предусмотрены открытие отдельных предприятий в сфере услуг и торговли непродовольственными товарами, и также в указе главы разрешено занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии занятия спортом не более двух человек, прогулки на улице – не более двух человек», – сказал в своём Instagram глава Калмыкии Джангар Санджиев.

К частичному снятию ограничений подошли и в Москве. Однако ситуация там отличается от той, что происходит в целом по России. Там отменяются лишь жёсткие меры, принятые из-за угрожающих темпов распространения коронавируса. По указу мэра столицы Сергея Собянина с 25 мая работу возобновили сервисы каршеринга и МФЦ.Ещё раньше, 17 мая, об ослаблении карантина объявил губернатор Тюменской области Александр Моор. В регионе разрешили работать магазинам площадью до 400 квадратных метров, также жителям можно выходить на прогулки и заниматься спортом на уличных площадках.При этом стоит отметить, что снятие ограничений в регионах страны не отменяет введённого режима самоизоляции. В Калмыкии его продлили до 7 июня, в Тюменской области режим повышенной готовности продолжает действовать до 31 мая. Также снятие ограничений не отменяет масочный режим, а в Москве всё ещё продолжает действовать пропускная система.