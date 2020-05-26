Дмитрий Пескова выписали из больницы

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, подтвердил свою выписку из больницы после заражения коронавирусом. «Из больницы выписался. Пока буду на карантине. Постепенно начну работать в домашнем режиме», – заявил Песков.Напомним, что о заражении олимпийской чемпионки Татьяны Навки и Пескова стало известно 12 мая.«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи», – отмечала Навка.

У Пескова была выявлена двусторонняя пневмония. Он рассказал, что сейчас многие с этим заболеванием лечатся дома, если поражено одно лёгкое, но в его случае домашнее лечение было невозможным.Что случилось12 мая у Пескова и Навки было подтверждено заболевание COVID-19. Позже в интервью пресс-секретарь президента РФ рассказал, что первые симптомы болезни проявились, спустя несколько дней после заболевания коллеги. Через некоторое время Дмитрий Песков сделал компьютерную томографию, на которой была обнаружена двусторонняя пневмония. Оба супруга проходили лечение в больнице, но Навку выписали на неделю раньше. По мнению фигуристки, у пресс-секретаря заболевание протекало тяжелее. Татьяна Навка предположила, что женщины легче переносят коронавирус.