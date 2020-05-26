Первые ЕГЭ в России состоятся без школьников

Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.Какого числа ЕГЭ в 2020 годуРанее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике.Как сообщили в пресс-службе, 25 мая прошло заседание по вопросам проведения ЕГЭ и приема в вузы в 2020 году. «В ходе обсуждения участники пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей, чтобы еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах», — говорится в сообщении.В указанные даты эксперты протестируют все этапы экзамена на предмет защиты здоровья участников, проверят пункты проведения ЕГЭ.

Дата ЕГЭ в 2020 годуВ этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется с проведения пробных экзаменов 29 и 30 июня. Об этом в понедельник заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации. Чтобы экзамены прошли успешно, требуется большая подготовительная работа: нужно проверить все системы видеонаблюдения, печати, сканирования. А главное — обеспечить безопасность в школах.«Чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, уже могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и в помещениях», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Планируется, что понятие «пробного экзамена» внесут в нормативную базу. Ну а старт основных госэкзаменов назначен на 3 июля. Школьники будут сдавать литературу, географию и информатику. Глава Минпросвещения отметил, что пробные ЕГЭ не повлияют на сроки приемной кампании в вузы. «Вторая волна» начнется 3 августа.