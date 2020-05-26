Давайте перестанем обсуждать спикер Алтайского Заксобрания объяснил отказ властей бесплатной раздачи масок

Власти Алтайского края отвергают популярную и реализованную в некоторых странах идею бесплатной раздачи масок жителям в период действия масочного режима по причине недостатка бюджетных средств. Об этом в интервью ИА «Амител» рассказал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. Также он сообщил, что отдельным предприятиям края все же можно было бы напрямую помочь деньгами, но критериев, при соблюдении которых можно рассчитывать на такую поддержку, не привел.

Александр Романенко, оценивая затраты граждан, прикинул, что одноразовая маска стоит 25-40 рублей, многоразовая — немного дороже. По его словам, возможность бесплатно раздавать эти средства защиты обсуждалась перед введением масочного режима, но была отвергнута после оценки затрат. «Когда мы на заседании оперативного штаба только обсуждали введение масочного режима, было предложение выдавать их бесплатно. Хотя бы тем гражданам, которые получают из бюджета меры соцподдержки: ветеранам, пенсионерам, многодетным. Но вот представьте, таких в регионе почти половина: 1 млн из 2,3 млн жителей. В день этому миллиону человек надо, скажем, в среднем по три маски. Умножьте на стоимость одной штуки. Да никакой бюджет не потянет такой нагрузки. Так что давайте уже перестанем это обсуждать», — заявил Романенко. В то же время он не уточнил, где людям брать деньги на эти траты. По оценке аналитиков, жителям Алтайского края придется тратить на следование требованиям масочного режима и санитарным правилам более 30 % своих ежемесячных доходов.

Вместе с тем, по мнению спикера АКЗС, «бесплатная раздача у нас фактически есть». По его сведениям, бизнесмены и депутаты покупают маски за свой счет для малообеспеченных граждан, волонтеров и медиков. Предприятия якобы обеспечивают работников, тем же занимаются органы соцзащиты. В то же время представители медорганизаций до сих пор сообщают о дефиците средств защиты.

Председатель Алтайского Заксборания также прокомментировал слова губернатора Виктора Томенко о возможности прямой поддержки предпринимателей. Ранее после объективной оценки ситуации со стороны главы региона разгорелась серьезная дискуссия, которая вышла и на федеральный уровень. Романенко напомнил, что в Алтайском крае действуют различные меры поддержки — от льготных кредитов до отсрочек по финансовым обязательствам. В то же время в соцсетях часто звучит информация об ограниченности и сложности получения такой помощи. В то же время Романенко считает, что «избранным» предприятиям все же можно помочь напрямую деньгами. Возможные критерии предоставления такой помощи он не назвал. «Возможно, кому-то конкретно стоит уже и деньгами помочь. Но все опять зависит от возможностей бюджета, который наполняется в том числе и из отчислений тех предприятий, которым требуется поддержка. Регион к концу года может недополучить очень большую сумму и это будет большой проблемой для нас. При этом должен подчеркнуть, федеральный бюджет начал компенсировать региону выпадающие доходы, это позволяет с некоторым оптимизмом смотреть и на реализацию текущих обязательств, и на появление каких-то дополнительных мер поддержки», — отметил спикер.

Александр Романенко также оценил избирательный подход к ограничению работы бизнеса. В частности он высказался по поводу работы барнаульского магазина «Леруа Мерлен», где недавно были выявлены зараженные сотрудники. Некоторые жители города говорят, что данная торговая сеть не была обделена покупателями, несмотря на режим самоизоляции. «У нас много было обращений от бизнеса по этому поводу. И предприниматели спрашивали: а почему я не работаю, а кто-то другой из моей сферы работает. Здесь штабом ограничительные меры принимались исключительно из того, насколько работа отрасли или конкретного предприятия способствует распространению вируса. Да, тут есть недоработка таких вот компаний, как «Леруа Мерлен», спровоцировавших массовое скопление людей. К сожалению, требования Роспотребнадзора нарушают не только они. Есть недоработка муниципалитетов, которые должны контролировать их исполнение. Но согласен, тут власть должна жестче действовать», — сказал спикер АКЗС.

Отвечая на вопрос о своих действиях в случае, если бы губернатором Алтайского края был он, Романенко заявил, что согласен почти со всеми решениями Виктора Томенко в части ограничений работы организаций. «Единственное, что я бы точно сделал – открыл бы для посещения зоопарк (с учетом соблюдения социальной дистанции и других защитных мер) или посмотрел, чем им можно помочь из бюджета. Там обитают очень редкие и хорошие животные, мы гордимся этим зоопарком, никак нельзя дать им погибнуть. К тому же сами условия посещения – на открытом воздухе – наверное, менее способствуют распространению инфекции, нежели поход в крупный магазин», — считает парламентарий.

Кроме того, он пояснил, почему после выхода страны из нерабочих дней эпидемический режим в Алтайском крае никак не был изменен. По его словам, на следующий день после выступления президента – 12 мая — был подготовлен проект указа губернатора с серьезными послаблениями, но его принятие заблокировал Роспотребнадзор. «Согласно этому документу, разрешено было бы работать почти всем, даже баням, соляриям, паркам и как раз нашему единственному зоопарку, открывалось бронирование мест в санаториях и на базах отдыха. Вернулись бы все, кроме общепита, сферы искусства, развлечений, кино, спорта и отдыха. Хотя мы хотели в виде исключения разрешить занятие физкультурой на открытом воздухе. Вот только все эти решения губернатора, правительства и оперативного штаба обязательно проходят согласование в Роспотребнадзоре. А из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ведомство пока не разрешает нам расширять перечень компаний и предприятий, которым можно работать. Проект указа из-за этого не был подписан и не вступил в силу», — раскрыл подробности председатель АКЗС.

Он также порассуждал о политических перспективах Алтайского края. По мнению Романенко, можно не проводить довыборы на три освободившихся места в АКЗС. «Я считаю, что в нашем случае назначать их [довыборы в АКЗС] уже не стоит. Лишние траты, учитывая, что вскоре перевыборы всего Собрания. А чтобы жители этих округов не остались без представительства в АКЗС, просто перераспределили бы территории между действующими депутатами», — считает председатель АКЗС. А вот провести всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ необходимо, при соблюдении безопасности для граждан. «Там заложена преграда на пути дестабилизации и деградации страны через возможность Владимира Путина переизбираться еще на два срока. Это правильно, что в столь сложное время он сможет остаться у власти. Менять лидера нам пока не надо. Не нужно создавать условия для выхода наружу политическим процессам, которые могут повлиять в том числе и на нашу экономическую стабильность. Посмотрите, какое отношение к России сейчас на мировой арене. Как кому-то не нравится стабильность в нашей стране, ее растущий потенциал. Все так и мечтают нас расшатать. Коронавирусный кризис, пришедший к нам извне, существенно скажется на нашем положении в ближайшие годы. В этой ситуации личность лидера нации будет определяющей. Поэтому президент проявил эту инициативу не лично к себе, а в интересах граждан, всего государства. Он дал понять обществу и всем: до 2024 года будет полная стабильность», — сделал заявление Александр Романенко.

В преддверии отчета губернатора о работе за 2019 год он также оценил эффективность правительства. «Я бы поставил исполнительной власти пятерку», — заявил парламентарий.