Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

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Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации в Нью-Йорке, апрель…

Seth Wenig/AP

США «фактически создали протекторат» из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам постпреда, его слова подтверждаются содержанием недавно опубликованной записи телефонных переговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден предлагает занимавшему на то время пост президента Украины Петру Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

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