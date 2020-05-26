Жена Пескова сообщила о его выписке из больницы

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка по…

РИА Новости

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка сообщила, что ее муж выписан из больницы после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Storm.

«Все вышли из больницы», – заявила Навка.

Она добавила, что все члены семьи чувствуют себя хорошо и будут находиться на карантине еще около недели.

12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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