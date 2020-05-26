В Стамбуле от COVID-19 умер заключённый

Заключённый был госпитализирован 7 мая и скончался от вируса в четверг, говорится в заявлении прокуратуры. У него были проблемы с печенью, отметила прокуратура.

Среди осуждённых с COVID-19, 72 были изолированы в тюрьме Силиври и 10 были госпитализированы в другие медицинские учреждения, пишет Turkish Minute.

Недавние сообщения в турецких СМИ свидетельствуют о том, что с заключёнными жестоко обращались, отказывая в проведении необходимых анализов и достаточном питании. Некоторые средства массовой информации также утверждают, что число случаев коронавируса в тюрьме Силиври намного выше, чем сообщается.

Отмечается, что турецкое правительство освободило тысячи заключённых на фоне мер по сдерживанию распространения коронавируса для спасения жизней; однако, постановление властей не коснулось политических заключённых, которые оказались за решёткой за нарушение законов о борьбе с терроризмом страны.