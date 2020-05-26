До 10 осіб у групах: як студенти складатимуть сесії під час карантину

З 1 червня 2020 року українським вишам можуть дозволити проводити екзаменаційні сесії.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі одного з українських телеканалів пишуть Факти.

«Це можливо у закладах вищої освіти за умови дотримання усіх протиепідемічних заходів, а також у групах не більше 10 осіб», – зазначила Любомира Мандзій.

Можливість вишів приймати іспити у студентів буде залежати від епідеміологічної ситуації у тому чи іншому регіоні. Але якщо раптом вона виявиться несприятливою, університети готові проводити сесії віддалено.