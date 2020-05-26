В Татарстане протестируют уникальную технологию при строительстве дорог

Сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прозвучало предложение использовать разработанные фармацевтическими и сельскохозяйственными предприятиями республики новые технологии при строительстве дорог. Президент Татарстана Рустам Минниханов идею поддержал.

Подробнее о ноу-хау рассказал директор казанского ООО «Инженерно-внедренческий центр «Инжехим» Мансур Фарахов. По его словам, сверхкритический флюид (СКФ) — это состояние вещества, когда при температуре и давлении выше критической точки исчезает различие между жидкой и газовой фазой. В мире это направление признано перспективным, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

В частности, пропитка карбонатного щебня для дорожного строительства, по его словам, с помощью СКФ-сред позволяет снизить водопотребление.

Заслушав доклад, Минниханов поручил миндортрансу РТ опробовать технологию на местных дорогах.