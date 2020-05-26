Больную раком Заворотнюк забрали из больницы

Судя по всему, лечение действительно помогло популярной российской актрисе, у которой в прошлом году диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

Состояние Заворотнюк на сегодняшний день, 26.05.2020

Как сообщают источники, сейчас Заворотнюк уже дома, где за ней ухаживает ее муж Петр Чернышев. Она чувствует себя хорошо, несмотря на опасения врачей, которые предупреждали, что пока ее рано выписывать из больницы.

Известно, что Чернышеву предлагали провести его жене новую терапию, от которой тот отказался.

Родственники звезды утверждают, что за нее не стоит волноваться. В то же время они просят понимания и призывают не лезть в личную жизнь их семьи.

Отмечается, что при лечении рака мозга возможна ремиссия и возвращение больного к нормальной жизни. Пока все указывает на то, что такое произошло и с Заворотнюк.

Певица Наташа Королева, загородный дом которой расположен по соседству с домом Заворотнюк, рассказала, что была рада услышать хорошие новости о состоянии актрисы.