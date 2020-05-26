Суд обязал главу Новичихинского района опровергнуть СМИ свои слова своевольной главе сельсовета

Новичихинский районный суд Алтайского края частично удовлетворил иск главы Лобанихинского сельсовета Анастасии Камендантовой к местной газете и главе района Сергею Ермакову, которые допустили порочащие высказывания в ее адрес. После того, как решение вступит в силу, редакция газеты и глава района должны будут опубликовать опровержение. Как рассказал «Банкфаксу» юрист Камендантовой Роман Прутовых, глава сельсовета будет добиваться пересмотра решения, поскольку считает порочащими и другие слова главы.

Судья огласил итог разбирательства 22 мая, мотивировочная часть пока не изготовлена. Как объяснил Прутовых, по результатам двух лингвистических экспертиз в материале газеты «Сельчанка», цитировавшей Ермакова, было обнаружено семь выражений, в которых эксперты усмотрели негативную оценку как работы Камендантовой на должности главы сельсовета, так и ее личных качеств. Они касались якобы имевших место нарушений в проведении закупочных процедур, превышении полномочий Камендатовой и т.д. Однако суд, оглашая решение, упомянул только слова Ермакова, в соответствии с которыми Анастасия Камендантова якобы не исполняла свои обязанности и не обеспечила углем сельский дом культуры и здание сельсовета. Эта информация была признана несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию главы сельсовета. В связи с этим Ермаков должен выплатить компенсацию Камендантовой в размере 3 тысяч рублей, а редакция газеты «Сельчанка» — 1 тысячу рублей. Вместе они должны опубликовать на страницах издания опровержение упомянутых выше фактов, связанных с обеспечением углем.

Роман Прутовых объяснил, что такой размер компенсации, на его взгляд, слишком мелок, и что по его прикидкам справедливой была бы сумма не менее 50 тысяч рублей. Кроме того, юриста смущает, что остальные высказывания, на которые обратили внимание лингвисты в ходе экспертиз, суд оставил без внимания. В связи с этим он и Камендантова собираются обжаловать это решение в Алтайском краевом суде. На это у них есть 30 дней. О том, будет ли обжаловать решение Сергей Ермаков, неизвестно – на момент подготовки публикации связаться с ним не удалось.

Напомним, что скандал вокруг Анастасии Камендантовой начал закручиваться после того, как она попыталась восстановить здание спортзала в Лобанихе, которое долгое время было закрыто, чтобы устроить в нем ДК. Инициативная глава сельсовета потратила на ремонт помещения не только бюджетные средства, но и деньги, пожертвованные местными жителями. В итоге перейти к эксплуатации здания так и не удалось — оно было закрыто по инициативе районных властей. Это решение чиновники приняли после того, как комиссия из специалистов МЧС, Госинспекции и прокуратуры постановила, что здание нельзя эксплуатировать. В райадминистрации утверждают, что ранее рекомендовали Камендантовой проверить здание перед ремонтом, однако она якобы не вняла их словам.

Впоследствии глава района обсуждал свой взгляд на ситуацию одном из совещаний, и из его выступления широко разошлось высказывание о том, что клуб местным жителям нужен «для оргий». При этом Сергей Ермаков утверждает, что дословно цитировал тех жителей Лобанихи, которым пришлись не по душе инициативы Камендантовой. В попытке объясниться перед жителями района он провел сход, по итогам которого в газете «Сельчанка» вышел обширный материал. В нем Камендантова вместе с юристом и усмотрели поводы для обращения в суд с иском. В частности, главной претензией были высказывания главы района о нецелевом использовании средств: якобы на ремонт клуба могли пойти деньги, не предназначенные для этого. В то же время Роман Прутовых сам допускает неоднозначные высказывания в адрес Ермакова на свой странице в соцсети «Одноклассники», в связи с чем глава района подумывал о подаче встречного иска.