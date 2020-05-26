Bloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десять лет

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Alex Grimm/Reuters

Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».

Аналитики предупреждают, что Россия столкнется с экономической стагнацией на несколько лет из-за снижения спроса на традиционные энергоносители, указано в материале агентства.

Если российская экономика не адаптируется к сложившимся условиям, доходы бюджета страны могут сильно упасть, а рост ВВП может не превышать 0,8% в течение ближайших 20 лет, отмечает Bloomberg.

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