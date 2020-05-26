В МГУ отреагировали на скандал с домогательствами преподавателей к студентам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В МГУ возможно создание этических комиссий с участием администрации, ученого совета и факультетов, а также общественных организаций преподавателей, сотрудников и учащихся с целью разобрать случаи недопустимого поведения сотрудников. Так в пресс-службе университета прокомментировали запрос «Ленты.ру» о реакции на открытое обращение студентов вуза с просьбой решить проблему домогательств преподавателей.

В пресс-службе напомнили, что в МГУ с 2009 года принят этический кодекс, который «предписывает уважать права и достоинство личности, не допускать дискриминации сотрудников, в том числе, по половому и иным признакам».

«В личном поведении не совершать действий, квалифицируемых как запугивание, преследование, вторжение в частную жизнь и оскорбление. Важно подчеркнуть, что исполнение Этического кодекса МГУ обеспечивается на основе нравственного самоконтроля работников и учащихся университета», — говорится в комментарии.

При этом в МГУ не ответили на вопросы «Ленты.ру» о том, считают ли там проблему домогательств в вузе серьезной, требующей решения, и планируется ли создание отдельного регламента, закрепляющего принципы общения преподавателей и студентов, есть ли опыт получения подобных обращений и их решения, изучали ли они опыт зарубежных коллег по этому вопросу, а также получали ли они какие-либо рекомендации от министерства образования.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики, а также вредят качеству образования, портят репутацию учебного заведения и всей системы образования.

В начале мая студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университетской среде. Его авторы призвали создать механизмы защиты от домогательств со стороны преподавателей. После этого профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношениях со студентками и принял решение об увольнении.