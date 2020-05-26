Небензя определил «детонатор» майдана

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Постпред России при ООН Василий Небензя во время встречи Совбеза ООН по Сирии в Нью-Йорке, 9 апреля…
Brendan McDermid/Reuters
«Детонатором» майдана стало соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.
Данное соглашение является «венцом» запущенной в 2009 году программы Евросоюза «Восточное партнерство», отметил российский постпред.
При этом Небензя пояснил, что программа Евросоюза «фактически перечеркнула» принцип отношений Москвы и Брюсселем, согласно которому общие соседи не должны ставиться перед выбором между Россией и Европейским союзом.
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