В Турции лидер партии призвал к реформам, укрепляющим президентскую систему

«ПНД считает, что необходимо провести некоторые реформы в отношении президентской формы правления, которая была принята для нормализации демократии в Турции, достижения мира и доверия нации, а также для укрепления уважения к нашей политической системе», — цитирует его Cumhuriyet.

Ранее лидер ПНД призвал незамедлительно изменить шесть законов, которые кардинально преобразят политический процесс в Турции, включая законы о политических партиях страны, выборах и парламентский устав.

Согласно действующему закону о политических партиях, партия должна завершить подготовку в более чем половине городов Турции и провести первый съезд за шесть месяцев до даты выборов. Кроме того, политическая партия с группой в парламенте по меньшей мере из 20 депутатов имеет право участвовать в выборах и выдвигать кандидата в президенты. Такая партия также может претендовать на финансовую помощь от Казначейства на выборах.

В то время как председатель ПНД не сказал, какие изменения следует внести в нынешние законы, аналитики убеждены, что союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана имел в виду правила, не позволяющие депутатам переходить из одной политической партии в другую или увеличение нынешнего требования о наличии 20 депутатов, необходимых для формирования парламентской фракции.

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдардоглу на прошлой неделе заявил, что НРП готова оказать поддержку в качестве депутатов недавно образовавшимся DEVA и «Партии будущего», если они захотят сформировать группу для вступления в парламент в преддверии следующих выборов.

«Мы говорим об этом постоянно. Учитывая последние события, мы понимаем, что эти реформы должны быть проведены в срочном порядке», — указал Бахчели.

Напомним, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ПНД сформировали альянс в преддверии президентских и парламентских выборов, прошедших в июне 2018 года.

Отметим, что народ Турции проголосовал за переход на новую систему в ходе референдума в 2017 году, который состоялся во время действия режима чрезвычайного положения, введённого после государственного путча в июле 2016 года. В рамках новой системы был упразднён пост премьер-министра, а исполнительная власть и ключевые институты переданы в руки Эрдогана.

ПСР считает, что новая система позволит более гладко управлять правительством и сделает парламент, отвечающий за законодательную власть, противовесом исполнительным полномочиям президента.

Однако по мнению критиков, данное обстоятельство усилило контроль Эрдогана над страной и установило его единоличное правление.