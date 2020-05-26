Проти приєднання до Луцька: жителі громади на Волині звернулись до Зеленського

Жителі Княгининівської ОТГ виступають проти приєднання до Луцька. Відтак, вони вирішили звернутись до представників державної влади з проханням не приєднувати громаду до Луцької ОТГ, а натомість затвердити межі спроможної Княгининівської громади.

Про це інформують на сторінці громади у facebook.

«22.05.2020 депутатський корпус Княгининівської ОТГ пішов на зустріч в облдержадміністрацію з паном Погуляйком, адже перспективний план, в якому ми входимо в Луцьку ОТГ без згоди нашої сільської ради та її жителів, був направлений в уряд саме звідси.

Простіше кажучи, «ноги ростуТ звідси».

(До слова, Княгининівська сільська рада раніше відправляла низку листів в ОДА з чіткою позицією жителів нашої ОТГ проти приєднання до міста Луцька, але… не сталось, як гадалось)

В п’ятницю під час зустрічі ми сподівались на конструктив і просили в ОДА внести зміни в цей план, направивши план територій Волинської області з ОДА в уряд з відповідними правками, де ми залишаємось самостійною громадою.

До нас на зустріч навіть Заборольська ОТГ приєдналась, яка теж проти примусового приєднання.

І що ж… По ідеї мали б одразу ж відреагувати в облдержадміністрації та навіть вибачитись перед людьми, які залишили свої домівки, витратили свій час та прийшли вкотре сказати, що «ми — проти! почуйте нас!» Але цього, на жаль, не сталося! Інші області, де виявили обурення та незгоду людей, вже вносять відповідні правки та відправляють плани територій повторно, адже СКОРО ОСТАТОЧНЕ ЗАВЕРШЕННЯ ЦЬОГО ЕТАПУ.

Однак, на наші прохання і далі не реагують, хоча часу до остаточного затвердження цього плану формування територій обмаль!

Совпадєніє? Нє думаю..

Інші області направляють правки, а наша облдержадміністрація і далі мовчить!!!

І це незважаючи, що під стіни ОДА в підтримку депутатів прийшли обурені жителі нашої громади, пан Погуляйко до нас всіх так навіть і не вийшов. З нами спілкувалась надворі пані Лебедюк.

Після ігнорування облдержадміністрацією прохань жителів нашої громади, які прийшли на зустріч в п’ятницю 22.05., депутатський корпус Княгининівської ОТГ вирішив не зупинятися і діяти далі, згідно чинного законодавства України.

Відтак, вчора в неділю 24.05.2020р. була скликана позачергова сесія, на якій рада спільним одноголосним рішенням вирішила звернутись з відповідними листами до Президента України Володимира Зеленського, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, щодо існування Княгининівської ОТГ як самостійної територіальної громади у Волинській області та направити в Київ наше рішення з пакетом усіх додаткових матеріалів, попередніх звернень та документів, які засвідчують нашу спроможність.

Одноголосним рішенням сесії, було також прийняте рішення відстоювати права жителів Княгининівської ОТГ у судовому порядку, якщо ці кроки не принесуть результатів», — йдеться в дописі.