В Казани приставы закрыли магазин из-за нарушения масочного режима

Сегодня в Казани судебные приставы по решению суда приостановили работу продуктового магазина на улице Чуйкова, 20. Сотрудники магазина допустили нахождение в помещении посетителей без масок и перчаток.

«По результатам рассмотрения материалов дела суд вынес наказание в виде приостановления деятельности магазина „Продукты“ сроком на пять суток», — сообщила главный специалист — эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Фото: УФССП России по РТ

Она пояснила, что в случае незаконного возобновления работы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что, несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, масочный режим в стране придется соблюдать в ближайшие один-два месяца.