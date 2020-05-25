Затмения в июне 2020 года: даты и влияние на человека — что говорят астрологи

В июне 2020 года произойдет одновременно два важных астрологических явления, которые могут достаточно сильно сказаться на человеке. В первый месяц лета стоит ждать не только лунное, но еще и солнечное затмение, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Многие специалисты считают затмения достаточно опасными периодами, но в то же время энергетику этих событий человек вполне может обратиться себе исключительно на пользу. Но все же стоит быть максимально осторожными и не совершать никаких необдуманных поступков. В 2020 году ожидается шесть затмений. Астрологи считают, что это может очень много объяснить, ведь этот год за последние десятилетия достаточно тяжелый для многих. Лунное затмение 5 июня 2020 года 5 июня ожидается лунное затмение. Тень Земли будет частично закрывать спутник, поэтому он с неба полностью не пропадет. Влияние подобного затмения нельзя назвать слишком сильным и поэтому людям оно никак не навредит. Астрологи при этом считают, что если Луна будет закрыта только частично, то и неприятности разного рода могут возникнуть у людей вполне неожиданно. Во время лунного затмения стоит быть максимально внимательными и не совершать никаких поступков, которые могут привести к возникновению проблем. Стоит отказаться от любых поездок и важных покупок. Астрологи отмечают, что в этот день лучше побыть в одиночестве и разобраться в себе. Солнечное затмение 21 июня 2020 года 21 июня состоится солнечное затмение. Астрологи считают, что подобные затмения сильнее влияют на людей и могут становиться причиной ссор и недопонимания. В конце месяца ожидается кольцевое солнечное затмение, которое отличается от обычного. Луна будет находиться на огромном расстоянии от Земли и закроет Солнце таким образом, что будет оставаться достаточно четкая кромка. Специалисты считают, что подобное может крайне отрицательно сказываться на людях, а проблемы будут возникать неожиданно и довольно поздно, что отразится на скорости их решения.