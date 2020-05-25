Технологии ледяных иглу: — 40° на улице и + 20° внутри

Глядя на маленькие домики, созданные из кубов льда или снега, большинство из нас задается вопросом: «Как можно жить в таком странном доме в суровых условиях?» Но северные народы знают, что нет ничего надежней ледяных иглу, и если правильно их построить, то при температуре — 40° на улице, внутри помещения будет + 20°! О том, что нужно сделать, чтобы жить в комфортных условиях в экстремальной климатической зоне наш дальнейший рассказ.

Иглу – традиционное зимнее жилище эскимосов. | Фото: ru.depositphotos.com/ politeka.net.Глядя на небольшие полусферы, созданные из снега или льда, обычному человеку, проживающему в умеренном или субтропическом поясах, сложно даже представить, как в таких условиях можно существовать человеку. Но не все так непостижимо, как кажется на первый взгляд, достаточно разобраться в технологии строительства и знать некоторые законы физики, и сразу станет ясно, почему иглу считается самым надежным зимним жильем у всех северных народов.

В последнее время иглу-отели стали очень популярны. | Фото: funon.cc.

Справка от редакции Novate.Ru: Иглу – это куполообразное строение, созданное из ледяных блоков, уплотненного снега или вырезанного из подходящего по плотности и размеру сугроба. Подобное сооружение является традиционным местом для проживания коренных народов, проживающих на территории полярного побережья Северной Америки от Гренландии до Нунавута и на северо-восточной части Чукотки. Эти люди относятся к арктической расе, более привычное название народности – эскимосы.

Чем меньше иглу, тем теплее и комфортней будет внутри. | Фото: vesti.ru.

Издревле люди знают, что чем меньше помещение, тем внутри будет теплее. Именно эти знания по полной используют эскимосы при создании ледяных или снежных домов, поэтому огромных куполов никто не делает. Самыми оптимальными размерами при строительстве иглу для проживания одного человека считаются полусферы диаметром 2,7 м. А вот для семьи из 3 человек будет достаточно диаметра постройки 3,4 м. Как правило, высота любого из этих строений не превышает 2 м.

Самый быстрый способ обзавестись жильем – сделать иглу в большом сугробе снега. | Фото: nepropadu.ru/ drive2.ru.

Учитывая, что квадраты нужной формы резать из льда очень сложно, чаще всего используют уплотненный ветрами или хорошо слежавшийся снег, который по окончанию строительства поливают снаружи водой, чтобы укрепить и максимально «утеплить» сооружение. Но самым простым способом строительства жилья считается тот, когда в глубоком сугробе выбирается лишний снег, уплотняются стены и укрепляется выход. Причем входное отверстие (традиционным входом его назвать никак нельзя!), всегда делается ниже уровня пола.

Такое странное расположение объясняются физическими законами, которые помогают поддерживать в снежном доме комфортную температуру и обеспечивать правильную вентиляцию воздуха. В том случае, когда сугроб не имеет достаточной глубины, пробивают стену в самой нижней точке и, отдельно, с помощью снежных кирпичей, делается своеобразный рукав-коридор, через который можно …заползти в свой дом.

Вход в иглу всегда будет ниже уровня пола. | Фото: экспо-столичный.рф.

Примечание: Расположение входной «двери» в виде дыры нужного диаметра ниже уровня пола обязательно при создании иглу из любого «строительного» материала, поэтому внутрь можно попасть только ползком.

Обычный человек не сможет построить иглу самостоятельно, этому мастерству эскимосы учатся всю жизнь. | Фото: dead-v-life.ru/ bolshoyvopros.ru.

Сборка эскимосского дома из «кирпичей», созданных из снега и льда, более сложный и трудоемкий процесс. Благодаря канадскому полярному исследователю, этнографу и писателю Вильялмуру Стефанссону, первому не эскимосу, построившему собственными руками иглу в 1914 г., теперь и мы сможем узнать все секреты надежности зимнего убежища эскимосов.

Чтобы в иглу было тепло, нужно знать все технологические тонкости создания. | Фото: turpohod.org/ pikabu.ru.

Как оказалось, своей прочностью традиционное жилище северных народов обязано уникальной форме блоков, из которых его создают. Именно такая тонкость позволяет складывать хижину по спирали (в виде улитки) с постепенным сужением к верху. Также стоит обратить внимание на способ установки ледяных/снежных блоков. При укладке каждого «кирпича» следует знать, что он должен плотно соприкасаться с предыдущим рядом в трех точках одновременно и с одинаковым упором. В верхней части конструкции, когда завершение кладки близится к концу, в обязательном порядке оставляется небольшой зазор, выступающий в роли дымохода. Для дополнительного укрепления округлых стен конструкции и устойчивости хижины готовое сооружение поливают снаружи водой также, как и в вышеописанном способе создания иглу.

Освещаются эскимосские дома с помощью жира и фитиля. | Фото: vamvigvam.ru.

Некоторые поселения в своих жилищах делают окна, чтобы обеспечить большее поступление солнечных лучей. Естественно, традиционное остекление здесь не является возможным, поэтому в качестве «окон» используются ледяные блоки нужной формы или разделанные и очищенные желудки тюленей. Если этого не делать, то основным источником света становится сам снег или полупрозрачность льда, а также дымоход и отверстие входа в иглу. В период наступления полярной зимы для освещения используется сальная свеча из мха и оленьего жира или устанавливается небольшая плошка с рыбьим/тюленьим жиром и фитилем.

Важно! Если иглу было построено правильно, то внутри ледяного/снежного сооружения сохраняется вполне комфортная температура и без «отопления». Она держится в пределах + 16-20 градусов даже при условии, что на улице столбик термометра опускается ниже минус 40° по Цельсию.

Традиционный интерьер эскимосского иглу. | Фото: travelask.ru.

Нехитрое оформление интерьеров эскимосского жилья одинаково во всех арктических регионах планеты. Чтобы создать хоть какой-то уют, на полу иглу всегда есть шкуры, иногда их вешают и на стены. Чтобы обеспечить более высокую температуру при наступлении суровых морозов жители ледяных домов начинают отапливать свой дом с помощью все того же жира, только плошка и фитиль уже будут по больше. Над этим огнем также готовят еду и горячую напитки.Подобные «нагревательные приборы» помогают не только поддерживать комфортную температуру в этом энергоэффективном жилье, они способствуют дополнительному укреплении конструкции только изнутри сооружения. За счет того, что нагревается оболочка стен и сводчатый потолок, снег начинает немного подтаивать, хотя конденсат и вода не будут капать на пол, потому что верхние слои ее впитают как губка. На верхнем же уровне, вода в считанные минуты замерзает. Благодаря такому свойству лишняя влага испаряется, образовывая дополнительную защиту от ветра и холода, при этом внутри иглу всегда будет сухо и уютно.

Защитой от поползновений белых медведей служит всего лишь кусок льда. | Фото: gazeta.ru.

И еще один важный вопрос, связанный с безопасностью жилья, чтобы в ночное время сохранить больше тепла и предупредить появления нежданных гостей в лице белого медведя, вход внутри иглу перекрывают большим куском льда. Неизвестно, делают ли они такой заслон в тех случаях, когда все дома поселения сообщаются между собой дополнительными подснежными туннелями, но что подобные тропы существуют – это подтвержденный акт.

Ледяные сооружения ценятся не только эскимосами, на большей части России с давних времен очень популярны были ледяные подвалы. Строились они особенном образом и до сих пор, эти крыши без домов удивляют современных жителей мегаполисов, а вот в дальних деревнях, люди не мыслят свое существование без них.