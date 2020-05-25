100 алтайских вахтовиков выпустили обсерватора после эвакуации Чаядинского месторождения

В ближайшие дни все вахтовики, прибывшие из Якутии в Алтайский край, вернутся к обычной жизни. Об этом 25 мая рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании в правительстве региона. Как информирует пресс-служба кабмина, 100 из них уже покинули обсерватор, еще более сотни ждут своей очереди.

По словам Оськиной, по состоянию на 25 мая в обсерваторах «Сосновый бор» и «Лесные дали» находится 172 человека, госпитализированные там отсутствуют. «В обсерваторах продолжают находиться 117 вахтовиков, прибывших из Якутии. Специалисты министерства ежедневно проводят мониторинг условий пребывания вахтовиков. Возникающие вопросы отрабатываются совместно с администрацией обсерваторов. Большинство из них касаются оформления больничных листов и проведения тестирования на наличие вируса COVID-19», — отметила Наталья Оськина.

Чиновница сообщила, что 24 мая из санатория «Сосновый бор» выехала первая группа из 100 вахтовиков: 34 человека на транспорте Минсоцзащиты были доставлены до железнодорожного вокзала Барнаула, еще 66 человек забрали родственники. 27 и 28 мая завершится срок обсервации еще у 117 жителей Алтайского края, прибывших из Якутии. Проведенные лабораторные исследования показали отсутствие COVID-19 у всех вахтовиков. Между тем в обсерваторе «Лесные дали» продолжают находиться 43 вахтовика из других регионов России. По окончании срока изоляции они поедут работать на Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе.

Напомним, что в конце апреля работники Чаяндинского месторождения в Якутии устроили бунт из-за отсутствия мер защиты от коронавируса со стороны руководства объекта. После этого около 3 тысяч вахтовиков было решено вывезти в свои регионы.

Последняя группа из 80 вахтовиков из Алтайского края, работавших на Чаяндинском месторождении, вернулась в регион вечером 14 мая. В общей сложности тремя рейсами домой прилетели 217 из 269 алтайских работников. 22 жителя края остались для дальнейшей работы на нефтегазоконденсатном месторождении. Еще 30 человек являются либо инфицированными, либо с еще не подтвержденным диагнозом.