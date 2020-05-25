Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными

Ученые из Сингапура провели еще одно исследование, в ходе которого удалось установить, что буквально через 11 дней после того, как человек заразится коронавирусом, он перестает быть опасным для тех, кто находится рядом. Результаты исследования были предоставлены Сингапурским национальным центром инфекционных заболеваний, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Последнее исследование показало, что самую большую опасность человек, зараженный коронавирусом, представляет примерно за двое суток до того, как начнут проявляться симптомы. Когда начинают появляться признаки болезни, пациенты могут заражать окружающих на протяжении максимум 10 дней. Стоит отметить, что к числу признаков относится сильный кашель и очень высокая температура тела.Ученые добавили, что коронавирус нельзя изолировать или же культивировать через 11 дней с начала заражения. Также специалисты считают, что положительные тесты зараженных, которые были сделаны через две недели болезни, могли оказаться ошибочными или же неточными. В проведении исследования принимало участие 73 зараженных коронавирусом человека. Авторы заявили, что инфекционный период длится в среднем 7-10 дней после того, как появились симптомы и начинается за два дня до их первых проявлений. Активная репликация начинает исчезать уже спустя неделю, а к концу второй недели у пациентов не было обнаружено в организме жизнеспособного вируса. На данный момент исследование продолжают проводить для получения большего количества данных и результатов, но пока что изначальные представления о том, сколько может передаваться коронавирус, остаются верными. Это говорит о том, что нет совершенно никакого смысла в самоизоляции, которая превышает срок в две недели.Стоит отметить, что ранее немецкие ученые уже проводили похожее исследование и они утверждали, что коронавирус перестает распространяться уже через 8 дней после проявления первых признаков. Исключением в этой ситуации могут стать только те зараженные, которые имеют слабую иммунную систему.