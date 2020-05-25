Ричард Брэнсон не смог запустить спутник с борта самолета

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Virgin Orbit

Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона не смогла запустить космическую ракету с борта специального самолета – задача, к которой она готовилась несколько лет. Самолет, модифицированный вариант бывшего пассажирского Boeing 747, с подвешенной под крылом ракетой LauncherOne поднялся в воздух с аэродрома в пустыне Мохаве, отделение ракеты произошло над акваторией Тихого океана.

Однако по сообщению компании в твитере миссию пришлось вскоре прервать, экипаж самолета возвращается на базу. О судьбе ракеты пока не сообщается. Изначально первое испытание системы было запланировано на воскресенье, когда окно для старта открывалось в 19 мск. Однако первый пуск был отложен на сутки из-за неисправности датчика.

Ракета LauncherOne – двухступенчатый носитель, использующий топливо RP-1 и жидкий кислород в качестве окислителя. 12 апреля, в День космонавтики Virgin Orbit провела ключевое испытание авиационно-космической системы, произведя имитацию сброса ракеты.