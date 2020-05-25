Пресс-секретарь президента Турции опроверг слухи о досрочных выборах

Углубление экономического кризиса после пандемии COVID-19 и сообщения о разногласиях в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) вызвали предположения, что в стране могут состояться выборы задолго до запланированной даты, напоминает Gerçek Gündem.

Однако Калын сказал, что вопрос о досрочном голосовании не стоит на повестке до следующих запланированных всеобщих выборов в 2023 году.

«В этот период в Турция не планируется никаких избирательных процессов. Досрочных выборов не будет. Они состоятся в 2023 году», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдардоглу заявил, что НРП готова оказать поддержку в качестве перехода депутатов недавно сформированным Партии демократии и прорыва (DEVA) и «Партии будущего», если они захотят создать группу для вступления в парламент в преддверии следующих выборов.

«Переход депутатов противоречит основным принципам демократии. Это также наносит ущерб гражданской политике», — отметил в свою очередь Калын.

Напомним, что ранее в начале этого года два бывших деятеля ПСР сформировали два новых политических движения.

Правоцентристская партия экс-вице-премьера Али Бабаджана (DEVA), о создании которой было объявлено 11 марта, работает на платформе технократического управления с упором на экономику. Консервативная «Партия будущего» бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу была создана в декабре с ориентацией на более консервативных избирателей.

Между тем, по словам Калына, вопрос о смещении с поста начальника штаба контр-адмирала военно-морского флота Турции Джихата Яйджи президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, является стандартной процедурой.

«Увольнение солдата со службы является нормальным процессом. Он внёс свой вклад своей работой и книгами. И он всё ещё может продолжать служить на благо общества», — сказал он.

Отметим, что Яйджи стал инициатором турецкой сделки с Ливией и так называемой доктрины «Голубая родина» (Mavi Vatan), в рамках которой Турция претендует на обширную морскую юрисдикцию в Эгейском и Средиземном морях.