Самые интересные видео 25 мая

Самолеты сейчас летают гораздо реже, но авиадебоширы не дремлют.

Денек выдался жаркий: на борту самолета Сочи-Москва бились два рыцаря чести, леди подшофе наказала приусадебный туалет и потонула в фекалиях, а уральский ветер ясно дал понять, что апокалипсис не за горами.

Лезгинка на газели = два года лишения свободы? Пусть так, зато первое видео подборки получилось вирусным. В Ставрополе молодые люди решили сплясать лезгинку, но почему-то на крыше газели. Местные жители начали возмущаться, и джигиты решили ретироваться. Но по пути они зацепили несколько соседских машин.

А следующее видео – это Домодедово, высадка пассажиров. Двое мачо в устроили драку прямо на борту после рейса Сочи – Москва. Как гласят предания, причиной конфликта стало то, что во время подготовки к высадке один из пассажиров облокотился на кресло, задев сидящего мужчину.

А в Екатеринбурге 25 мая был настоящий ад — сильный ветер сносил всё, что плохо лежит. Мужчине на видео сильно досталось — его подло ударила рухнувшая пластиковая крыша парковки.

Не отстает в области катаклизмов и Московская область. Нетрезвый мужик со своей нетрезвой супругой вломился на дачный участок, попытались избить хозяина (тщетно) и переломать его вещи. Вишенкой на торте стал туалет типа сортир. Круша шаткую будочку, дама сама рухнула в отходы жизнедеятельности. Мгновенная карма! Оказалось, что яблоком раздора был как туалет – хозяин установил его близ соседского забора, вот соседи и явились выяснять отношения. А не пили — может и вышли бы сухими из… воды.

И в заключение – двое парней из Мурманска, которые самоизолировались на матрасе. Но не как вы, дома, а посреди озера. При этом с собой ребята захватили алкоголь — его же не запрещали.

Предыдущие подборки видео дня можно посмотреть, например, здесь и здесь.