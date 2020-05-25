Среди пациентов Алтайского онкодиспансера зафиксированы случаи коронавируса

В двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявлено шесть пациентов, инфицированных COVID-19. Об этом сообщает правительство региона.

Положительный тест на коронавирус получен у двух пациентов в корпусе на Змеиногорском тракте, 110 и у четверых в корпусе на улице Никитина, 77. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена. О состоянии пациентов на момент подготовки материала не сообщается.

Как уточнили в Минздраве региона, для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи. В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса онкодиспансера, а также в дневной стационар, либо амбулаторное лечение. По каким именно адресам переведут пациентов онкодиспансера, а также как изменятся программы лечения, не сообщается.

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в настоящий момент во всех корпусах диспансера организованы противоэпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц, проводится тестирование медработников и пациентов на коронавирус.