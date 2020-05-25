New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Таким образом газета хотела обратить внимание на то, что уровень летальности в США приближается в отметке в 100 тыс. Сотрудники газеты подчеркивают, что влияние инфекции невозможно измерить числами

Газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список погибших в США. Об этом сообщается на сайте издания.

Печатная версия издания вышла под заголовком: «Число жертв приближается к 100 тыс., неисчислимые потери», который сопровождается кратким некрологом. «В списке не просто имена, это – мы», – говорится в подзаголовке публикации.

Авторы статьи отмечают, что влияние коронавируса на США невозможно измерить числами.

«Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек – только один процент из списка умерших», – говорится в публикации.

Журналисты также упомянули в статье возраст, место проживания и краткое описание или род занятий тысячи из скончавшихся пациентов с коронавирусом. Опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 странице.

«Я бы хотел, чтобы спустя 100 лет люди, оглядываясь назад, поняли, какие утраты мы понесли», – заявил один из редакторов The New York Times Марк Лейси.

«Мы знали, что мы приблизимся к этой отметке [в 100 тыс. человек]. Мы понимали, что должен быть способ принять во внимание это число», – сказала помощник редактора графического отдела Симона Лэндон.

22 мая президент США Дональд Трамп распорядился в течение трех дней приспустить флаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах в память об американцах, умерших от коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 1,6 млн случаев заражений коронавирусом – больше, чем в любой другой стране. С начала пандемии в США умерли 97 087 человек.