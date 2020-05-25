Синоптики дали прогноз погоды на неделю в Татарстане. Температура поднимется до 30 градусов

На этой неделе в гидрометцентре РТ прогнозируют потепление до 30 градусов на территории Татарстана.

В УГМС РТ отметили, что в прошедшие сутки, 24 мая, республика находилась под влиянием тыловой части циклона. В отдельных районах прошел небольшой дождь. В западной части республики наблюдалась плотная облачность — воздух прогрелся лишь до 13−18 градусов. В восточной части РТ было намного теплее — 20−24 градуса. Ночью температурный фон составил от 5 до 9 градусов выше нуля.

Сегодня днем в республике, преимущественно в восточных районах, также отмечаются небольшие дожди. Температуры в полдень составили 14−17 градусов выше нуля.

В предстоящие сутки, 26 мая, погода в Татарстане будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не прогнозируется. Днем ветер местами усилится до 15−16 м/с. Ночью температуры воздуха понизятся до 4−9 градусов выше нуля, днем прогнозируется 18−23 градуса тепла.

В среду, 27 мая, на территории республики ожидается выход южного циклона. Ночью прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами и сильным ветром до 15−20 м/с. Днем Татарстан окажется в теплом секторе этого циклона и осадки пройдут лишь местами. Температурный фон существенно повысится: ночью ожидается от 9 до 14 градусов, днем воздух прогреется до 20−25 градусов выше нуля. На востоке республики ожидается потепление до плюс 30 градусов.

В четверг, 28 мая, после прохождения холодного атмосферного фронта температуры ночью составят 7−12 градусов со знаком плюс, днем потеплеет до 18−23 градусов. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся.

По предварительному прогнозу гидрометцентра РТ, 29 и 30 мая в республике под влиянием антициклона ожидается теплая сухая погода. Ночью температуры воздуха будут понижаться до 8−13 градусов тепла, днем повысятся до 22−27 градусов выше нуля.