Нетаньяху: аннексия Западного берега Иордана состоится в июле

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан начнется в июле и переносить эту дату власти не намерены, сообщает РИА «Новости».

«Это большая возможность, и ее нельзя упустить. Что касается распространения суверенитета — у нас есть назначенный срок в июле, и мы не намерены его менять», — сказал премьер на заседании партии «Ликуд» в парламенте страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах нового коалиционного правительства Израиля ввести войска в ряд подконтрольных Палестине территорий, где находятся еврейские поселения, в рамках плана мирного палестино-израильского регулирования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены признать эти территории частью Израиля.

Россия в свою очередь заявила, что данные действия «могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях» и призвала стороны вернуться к переговорам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕС может ввести санкции против Израиля за аннексию Западного берега Иордана

— Провал «сделки века»: Палестина порвала с Израилем и США

Источник