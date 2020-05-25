Испания отменит карантин для иностранцев с 1 июля

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Валенсия, Испания

Nacho Doce/Reuters

Правительство Испании с 1 июля отменяет двухнедельный карантин для иностранцев, пишет ТАСС.

«Это решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции», — сказали в кабмине страны.

С 15 мая иностранцы, приехавшие в Испанию, обязаны находиться на карантине в течение 14 дней.

В Испании коронавирусом заразились почти 236 тысяч, скончались почти 29 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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