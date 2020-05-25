Клиенты Почты России пожаловались на масштабные проблемы с отправлениями

Посылки теряются, задерживаются и мокнут под дождем.

В «Блокнот» с жалобой на Почту России обратились отправители и получатели посылок — они рассказали, что их отправления были утеряны или задерживаются на неопределенный срок.

В связи с эпидемией в отделениях работает только треть персонала, сообщили в одном филиале недовольным клиентам. Однако, никто не предупреждал о возможных задержках на этапе оплаты, отмечают получатели посылок.

«Работает только 30% персонала, и то, которые ходят курить каждые 5 минут… Им же не до работы, плевали они на посылки, в том числе на мою, в которой вещи и продукты для 2-х летнего ребёнка», — отмечает Мария Л., которой не удалось получить свое отправление в УКД «Видное».

Этот случай — не единичный. В УКД «Видное» Мария встретила около десяти таких же клиентов, которые не смогли забрать свои посылки.

”Все 10 уехали ни с чем, – рассказывает Мария. – Посылок нет, они где-то в ячейках на улице, стоят мокнут под дождем, разбирать их некому, «до свидания», — сообщает сотрудница УКД. Стыд и позор вашей организации. Стыд и позор вашим руководителям, которые не в состоянии наладить работу своих подразделений.”

На сбои в работе Почты России поступают и другие многочисленные жалобы из множества отделений по всей стране. «Научитесь ЧЕСТНО работать с клиентами и наконец ОТПРАВЬТЕ наши международные мелкие пакеты получателям! ХВАТИТ врать и тянуть время, покупатели на различных международных площадках МАССОВО отменяют заказы у российских продавцов», — требуют клиенты в соцсетях.

“Почта России не предупредила о том, что могут быть задержки, что работает не в штатном режиме. Моя посылка идет из России уже 65 дней в Южную Корею, у некоторых идет еще дольше, — отмечает получательница Юлия, которая так и не смогла дождаться посылки от своих родителей.

Почта России заявила о возможных задержках почти месяц спустя того, как возникли проблемы. Многие бизнесмены потеряли деньги и доверие клиентов и находятся на грани банкротства: отправления не доходят до покупателей, они ломаются, их крадут, отмечает Юлия, прочитав комментарии других недовольных клиентов в соцсетях. «Конечно, обидно не получить свою посылку, но ведь есть те, у кого зависли 10, 20, 100 отправлений».

«Проблема очень масштабная, — рассказывает Юлия. — Почта России — это лицо России.»

Юлия отмечает, что при общении сотрудники Почты России хамят и скрывают информацию. А если почитать отзывы в интернете, можно узнать, что у многих коробки были вскрыты, оттуда украден товар. «Не важно — конфеты, кроссовки или одежда — все что красиво выглядит,» — отмечает Юлия.

Клиенты Почты России писали жалобы в Минсвязи и Роскомнадзор, но получали стандартный ответ: никаких нарушений не выявлено, посылки лежат на складе и ждут отправления. Получатели и отправители требуют остановить беспредел в почтовых отделениях и обеспечить сохранность посылок.

Напомним, что ранее в «Блокнот» обращались жители Москвы, возмущенные работой системы социального мониторинга.

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