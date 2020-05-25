Йеллоустоун снова начало трясти: за месяц больше 200 землетрясений

За последний месяц в Национальном парке Йеллоустоун, который находится в США, специалистами было зафиксировано 213 толчков разной силы. Службы мониторинга США достаточно сильно обеспокоились происходящим, ведь больше 200 землетрясений за месяц – это слишком много, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Все толчки имели относительно небольшую силу. Самое сильное землетрясение достигало отметки в 2,1 балла. Случился этот толчок 22 мая, всего несколько дней назад. Большинство специалистов заявили о том, что незначительная сила землетрясений может не иметь никакого отношения к тому, произойдет ли извержение вулкана. А вот количество толчков может напрямую указывать на то, что в скором времени произойдет самая настоящая катастрофа. Возможно, это первое предупреждение о том, что все таки Йеллоустоун собирается извергаться. Профессор геологии Скотт Бернс говорит о том, что рой землетрясений в области вулкана указывает на то, что магма начинает постепенно подниматься вверх. Некоторые другие специалисты не согласны с таким мнением и не считают последний рой толчком признаком скорого извержения. К примеру, Джейми Фаррел уверен в том, что подобные частые толчки – это вполне нормально для Йеллоустоуна и подобная ситуация наблюдалась уже неоднократно. Нет никаких доказательств на данный момент, что 213 землетрясений имеют какое-то отношение к тому, что магма начала двигаться вверх. Специалисты предоставили данные, по которым шанс извержения Йеллоустоуна составляет всего 1 к 730 тысячам. В последний раз вулкан извергался более 640 тысяч лет назад. Конечно, когда-то извержение снова случится, но это может произойти и через несколько тысячелетий. Но уже сейчас ученые начинают готовиться к ужасной катастрофе, которая может начаться в любой момент.