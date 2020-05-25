Окончательные данные общежитии Алтайского медуниверситета нашли зараженных COVID-19

Роспотребднадзор завершил обследование контактных лиц в барнаульском общежитии Алтайского медуниверситета. В общей сложности положительные результаты тестов были зафиксированы у 40 человек, сообщило правительство региона.

20 мая общежитие АГМУ на улице Чкалова, 36 в Барнауле было закрыто на карантин из-за одного человека, который заразился COVID-19. Спустя несколько часов стало известно, что вирус был выявлен еще у 11 постояльцев. На 25 мая число случаев возросло до 40. Как утверждает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина, цифра далее не вырастет. «Это окончательные данные», — сообщила Калинина. Ведомство обследовало всех контактных лиц в общежитии. Ранее сообщалось, что в нем проживает 258 человек.

Кроме того, Роспотребдназор сообщил о том, как проходит тестирование на коронавирус в другом очаге – Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Здесь данные пока не окончательны, эпидемиологическое расследование продолжается. Тесты проводят как пациентам, так и работникам учреждения. На сегодня число зараженных составляет 111 человек.

Напомним, что эта больница также закрыта на карантин вместе с ее сотрудниками. Пациентов здесь временно не принимают. Из-за стен самого учреждения доносятся жалобы на содержание изолированных людей.