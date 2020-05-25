Страховка осаго онлайн — рассчитать на e-posluga.com.ua

Эксперты сходятся в едином мнении, страховка осаго онлайн – это единственный способ обезопасить себя от огромных затрат в случае ДТП. Выбор компании для сотрудничества – это очень ответственный шаг, ведь важно подобрать не только приемлемую цену полиса. Нужно понимать, что выбирать стоит только проверенных агентов, которые возместят убытки в случае аварии.

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Какие документы могут понадобиться для оформления Автогражданки (Осаго)?

Чтобы получить или продлить автогражданку требуется базовый набор документов, которые, как правило, всегда под рукой у водителей. Причем перечень документов одинаковый как для электронного, так и для бумажного полиса:

паспорт;

идентификационный номер налогоплательщика;

водительское удостоверение (льготное удостоверение при наличии);

технический паспорт машины.

Страховка ОСАГО на платформе e-posluga.com.ua оформляется и на автомобили, которые используются в коммерческих целях. Если вы страхуете автомобиль от имени юридического лица, вам могут понадобиться дополнительные документы.

Оформим автогражданку дешевле агрегаторов и страховых компаний

Каждая компания, которая занимается страховками, будет убеждать вас в выгодности своих условий. Главное преимущество нашего сайта в том, что вы всегда можете рассчитать ОСАГО онлайн, проконсультироваться с нашим сотрудником насчет продления или оформления договора, и выбрать среди лучших компаний Украины.

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На еПослуга можно оформить осаго на любой вид ТС

Страховка ОСАГО оформляется на любые виды транспорта. Страхованию подлежат легковые автомобили, грузовые автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, автобусы, электрокары, сельскохозяйственная техника и другие виды транспорта. Полис оформляется на транспортные средства, зарегистрированные как в Украине, так и за рубежом. На нашем сайте вы может рассчитать предварительную стоимость полиса, при этом калькулятор ОСАГО учитывает тип, категорию и марку автомобиля.

Специалисты сайта еПослуга всегда готовы помочь клиентам разобраться в расчете и оформлении полиса в максимально быстрые сроки. Наши сотрудники с удовольствием поделятся своим опытом и профессионализмом, чтобы помочь вам подобрать выгодный вариант и грамотно его заполнить.

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