Уютный номер для семейной пары

Юбилей супружеской жизни пришелся у нас на такое время, когда даже относительно продолжительный отпуск взять одновременно обоим никак не получалось.

Что ж, пришлось ограничиться добавлением пятницы к уик-энду, который мы запланировали провести в Алматы.

Как мы выбирали гостиницу

Особых претензий в отношении номера у нас не было. Главное, чтобы наличествовали базовые удобства и было достаточно просторно. А вот выбор места нас очень даже интересовал, ведь собирались много перемещаться по городу, в том числе, пешком. Значит, однозначно отель следовало подбирать:

поближе к центру;

в тихом месте, чтобы спокойно выспаться после дня блужданий по красивому городу;

на территории, где развита транспортная инфраструктура, чтобы можно было быстро и без проблем добраться в любое время суток;

в непосредственной близости от мест, которые запланировали посетить, чтобы можно было увидеть как можно больше интересного и запоминающегося;

с разнообразным и качественным шведским столом. Завтрак – основной прием пищи, мало ли как сложатся в течение дня прогулки по городу.

Как мы оценили достоинства полулюкса

Честно говоря, сначала мы рассматривали варианты поселения в одной из гостиниц Алматы среднего ценового диапазона. Однако, посмотрев, как выглядит и сколько стоит номер полулюкс в бизнес-гостинице «Уют», решили остановить свой выбор именно на нем. До следующего юбилея ждать долго, а разница в цене в сочетании с такими удобствами показалась нам незначительной.

Решение, может быть, и приняли спонтанно, но ничуть об этом не пожалели:

номер оказался просторным и удобным, обеспечивающим каждое личное пространство. Оно всегда требуется уставшему от напряженного дня человеку хоть ненадолго;

гостей нам принимать не пришлось, но в номере для этого было достаточно места, отделенного от спальной зоны;

по-современному обставленная ванная комната с отдельной душевой кабиной позволяла потратить утром поменьше времени на гигиенические процедуры, чтобы поскорее отправиться в город. Приятные тапочки, мощный фен, мягкие халаты – таким предстает отельный сервис;

наличие мини-бара и персонального сейфа не особенно заинтересовало, а вот без спутникового телевидения и высокоскоростного интернета мы обходиться не привыкли. Оценили их по достоинству. В отличие от выхода в международные телефонные сети, который нам был без надобности.

Хорошее кондиционирование и ненавязчивость сервиса обеспечили нам комфортный отдых после долгих прогулок по Алматы. Пусть наше пребывание здесь и было недолгим, но юбилей супружества останется в памяти полным ярких впечатлений.