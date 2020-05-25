Сложные ногти, что это такое, как с ними работать.

Каждый мастер маникюра в процессе своей работы сталкивается с так называемыми сложными ногтями.

С ними непросто работать и нужно уметь грамотно обрабатывать такие ногтевые пластины, чтобы получить достойный результат.

Ниже речь пойдет о том, какими бывают сложные ногти, и как сними нужно работать.

Ногти широкие

Таким ногтевым пластинам следует придавать округлую форму. Конечно, это потребует больше времени н6о и результат будет лучше. Первым делом мастер должен поработать над синусами. Налипшую кутикулу следует отодвигать, медленно применяя пушер или апельсиновую палочку. Дальше поверхности обрабатываются с помощью бафа.

На втором этапе мастер работает фрезой с насадкой «пламя». Кутикула аккуратно обрабатывается, при этом удаляется птеригий. снова обработка бафом и полировка.

Когда основные элементы маникюра выполнены, начинается процесс нанесения покрытия.

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Пальца имеют грубую кожу рядом с ногтями

Первым делом мастер должен сделать кожу боле мягкой, что позволит значительно упростить е дальнейшую обработку. Дальше нужно с помощью пилочки привести в соответствующий вид свободный край. Процедура выполняется максимально простыми движениями. Теперь нужно отодвинуть кутикулу, используя пушер или апельсиновые палочки.

На последнем этапе с помощью все той же фрезы мастер удаляет птеригий после чего ногтевые пластины обрабатываются бафом. Все готово можно приступать к нанесению лака или геля.

Как исправить «обкусанные» ногти

С подобной проблемой встречаются многие мастера маникюра, для нее характерны такие признаки как:

короткие и маленькие ногтевые ложа;

большие заусеницы;

налипшие и сложные кутикулы;

тонкая часто лощеная кожа рядом с кутикулой.

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Первым делом нужно аккуратно, но с усилием отодвинуть налипшую кутикулу с помощью пушера, апельсиновой палочки. Дальше воспользовавшись мягкой насадкой типа «пламя» мастер удаляет птеригий. При этом важно все делать плавно, чтобы избежать повреждения ногтевой пластины. Если эпонихий сильно раросся его следует срезать, воспользовавшись маникюрными ножницами, а потом уже окончательно зачистить птеригий. Еще важно качественно очистить боковые пазухи и синусы.

Оставшаяся сухая кутикула обрабатывается шаровидными насадками. При этом работать нужно аккуратно чтобы не зацепить кожу. В противном случае может возникнуть травма.

На последнем этапе свободный край пластины обрабатывается пилочкой, что позволяет обеспечить отличное сцепление с покрытием в виде лака или геля.