Состояние 25 богатейших людей мира увеличилось на $255 млрд за два месяца

Больше всех в период пандемии заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние увеличилось на $31,4 млрд, он переместился с седьмого на четвертое место в списке богатейших людей мира

Миллиардеры, входящие в топ-25 богатейших людей мира по версии Forbes, заработали суммарно $255 млрд за два месяца пандемии коронавируса, сообщает издание. Forbes оценивал изменения размера состояния миллиардеров с 23 марта по 22 мая.

Больше всех за этот период заработал основатель Facebook Марк Цукерберг – его состояние увеличилось на $31,4 млрд, до $86,5 млрд. Forbes отмечает, что за последние два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. На этом фоне Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

Немногим меньше заработал основатель и глава Amazon Джефф Безос – $29,9 млрд, увеличив состояние, таким образом, до $146,9 млрд. При этом Безос остается самым богатым человеком в мире по версии Forbes. В условиях пандемии, которая существенно ограничила работу физических ретейлеров, популярность торговых онлайн-площадок выросла. Это обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.

Глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани с марта увеличил свое состояние почти на $20 млрд, после чего оно стало составлять $52,7 млрд. Амбани стал богатейшим человеком Азии в апреле после того, как Facebook объявил об инвестициях в размере $5,7 млрд в «дочку» Reliance Industries.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира стало составлять около $1,5 трлн, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.

В конце недели аналитические группы Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies опубликовали свои подсчеты увеличения состояния миллиардеров США за два месяца пандемии. Согласно результатам исследования, их суммарное состояние увеличилось на $434 млрд до $3,382 млрд. Исследователи брали во внимание период с 18 марта по 19 мая. За это время количество американских миллиардеров увеличилось с 614 до 630.