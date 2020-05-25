Лавров считает, что коронавирус может помочь улучшить международные отношения

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Пандемия коронавируса может помочь улучшить международные отношения, при этом Россия и Германия сыграют в этом лидирующую роль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе конференции «Постдамские встречи».

По его словам, пандемия посодействует формированию объединительных подходов в области внешней политики и мировой экономики, а также поможет нарастить взаимодействие стран и международных институтов в борьбе с реальными, а не выдуманными угрозами.

При этом он затронул отношения России и Германии. Министр обратил внимание на то, что сейчас становится важным вопрос лидерства двух этих стран в стремительно меняющемся мире.

«В наших общих силах трансформировать пессимистичный, но расхожий сегодня лозунг «мир никогда не будет прежним» в гораздо более амбициозную и ориентированную на будущее установку «мир должен стать лучше», — подчеркнул Лавров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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