ВЭБ.РФ не пересматривал инвестиционный план на 2020 год

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ВЭБ.РФ не пересматривал план финансирования инвестиционных проектов на 2020 год, рассказал РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.

«Скажу больше: наряду с антикризисным управлением необходимо думать о том, какие предприятия откроются через годы. Жизнь через 3–5 лет будет продолжаться. Реагировать на вызовы дня надо, но инвестиционный цикл — это процесс нон-стоп», — отметил глава госкорпорации.

По словам Шувалова, в ВЭБе сейчас рассматриваются более 30 новых проектов. Объем инвестиций — до 1,7 трлн руб.

«Это промышленный экспорт, газохимия, аэропорты. Все планы сохраняем. Намерены направить в экономику до 2024 года 3 трлн руб. С учетом вклада партнеров — до 9–10 трлн руб.», — добавил он.

В портфеле ВЭБа на данный момент более 200 проектов. По словам Шувалова, среди них есть весьма крупные, например создание 21 танкера на судоверфи «Звезда» в Приморском крае или строительство газохимического комплекса в Ленинградской области, но также и проекты городского развития, которые влияют на качество жизни. В пример Шувалов привел обновление общественного транспорта в Твери, где на дороги вышло более 400 современных автобусов российского производства.

Сейчас ВЭБ.РФ вместе с правительством по поручению президента работает над аналогичными проектами в других регионах.

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