Ввоз топлива в Россию отменен до 1 октября

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Моторное топливо в 10-кратном увеличении
«Газпром нефть»
Правительство до 1 октября запретило ввоз топлива в Россию. Об этом пишет РИА «Новости».
Новость дополняется.
До этого министр энергетики России Александр Новак гарантировал, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива в России
— Минэнерго: средняя цена на нефть в 2020 году составит $30 за баррель
Источник