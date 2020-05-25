Эксперт призвал компенсировать сотрудникам расходы на «удаленке» после пандемии

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Сотрудникам, оставшимся на удаленной работе после пандемии коронавируса, следует возмещать дополнительные расходы. Об этом «Известиям» рассказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По его словам, к дополнительным расходам относятся затраты на электроэнергию, интернет и связь, а также компьютерные программы и расходные материалы.

Средний размер выплат может составить около 3 тысяч рублей в месяц, считает эксперт. При этом сумма компенсаций может быть выше, если сотрудник пользуется транспортом.

Сафонов добавил, что разовые затраты работника могут достигать 100 тысяч рублей. В эту сумму входит покупка компьютера, принтера, сканера, гарнитуры и специализированных программ.

Помимо компенсаций, собеседник издания также указал на необходимость разработать положение о рабочем времени. Он отметил, что «бесконечный» рабочий день на «удаленке» быстро приводит к снижению эффективности.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России разработала проект поправок в Трудовой кодекс. Документ предусматривает в том числе порядок и сроки возмещения расходов, связанных с удаленной работой.

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