Мишустин посоветовал россиянам, где провести отпуск

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться строить планы на отдых за границей. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Ряд зарубежных стран уже заявляет о смягчении ограничительных именно и открытии сезонов этим летом. Однако ВОЗ все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендации по снятию ограничений на международные поездки. Никто не сможет гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», — подчеркнул председатель кабмина.

«Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — пояснил Мишустин.

Премьер-министр также напомнил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются профилактории. На следующем этапе, по его словам, при нормализации эпидобстановки можно будет говорить о запуске курортов.