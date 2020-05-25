Ввоз топлива в Россию отменен до 1 октября

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Моторное топливо в 10-кратном увеличении

«Газпром нефть»

Правительство до 1 октября запретило ввоз топлива в Россию. Об этом пишет РИА «Новости».

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До этого министр энергетики России Александр Новак гарантировал, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке.

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